El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el martes a Irán que no coloque minas en el estrecho de Ormuz, después de que Teherán prometiera que nada del petróleo del Golfo pasará por esa vía marítima clave mientras continúe la guerra.

“Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto”, dijo Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

“Si, por el contrario, retiran lo que hayan podido colocar, ¡será un paso gigantesco en la dirección correcta!”, añadió.

El estrecho de Ormuz. (AFP).

Estados Unidos está dispuesto a utilizar el mismo tipo de misiles con los que ha volado presuntas embarcaciones de narcotráfico en aguas latinoamericanas para “eliminar de forma permanente” cualquier barco que colocara minas en el estrecho del Golfo, añadió Trump.

“Serán tratados de forma expedita y violenta. ¡CUIDADO!”, publicó.

Su mensaje llegó después de que CNN asegurara que Irán ha comenzado a colocar minas en el estrecho de Ormuz, por donde pasa casi una quinta parte de la producción mundial de petróleo y donde el tráfico naval prácticamente se ha detenido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una mesa redonda sobre el Compromiso de Protección al Contribuyente en la Sala del Tratado Indio del Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, cerca de la Casa Blanca, el 4 de marzo de 2026. (EFE/EPA/BONNIE CASH). / BONNIE CASH / POOL

La Casa Blanca se vio obligada a desmentir que Estados Unidos haya escoltado ningún petrolero a través del estrecho, después de que la cuenta en redes sociales del secretario de Energía publicara, y luego eliminara, una afirmación en ese sentido.