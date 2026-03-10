Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Buques de carga y petroleros se ven frente a la ciudad costera de Fujairah, en el estrecho de Ormuz,, el 25 de febrero de 2026. (Foto de Giuseppe CACACE / AFP).
/ GIUSEPPE CACACE
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el martes a Irán que no coloque minas en el estrecho de Ormuz, después de que Teherán prometiera que nada del petróleo del Golfo pasará por esa vía marítima clave mientras continúe la guerra.

