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Un misil balístico Sajjil de Irán y la imagen del ayatola Alí Jamenei. (Foto: AP).
Un misil balístico Sajjil de Irán y la imagen del ayatola Alí Jamenei. (Foto: AP).
Por Agencia EFE

El Ejército de Irán respondió la madrugada de este miércoles a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de estar negociando favorablemente con Teherán: “No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado”.

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