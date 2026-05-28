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Fuerzas armadas de Kuwait y de Francia participan en un ejercicio conjunto denominado "Perla de Occidente", celebrado en el campo de tiro de Al-Udaira, el 8 de diciembre de 2022. (Foto referencial, YASSER AL-ZAYYAT / AFP).
Fuerzas armadas de Kuwait y de Francia participan en un ejercicio conjunto denominado "Perla de Occidente", celebrado en el campo de tiro de Al-Udaira, el 8 de diciembre de 2022. (Foto referencial, YASSER AL-ZAYYAT / AFP).
/ YASSER AL-ZAYYAT
Por Agencia EFE

Kuwait denunció este jueves ataques con misiles y drones contra su territorio, que fueron interceptados por las defensas aéreas kuwaitíes, después de que Irán anunciara un ataque a una base de Estados Unidos en respuesta a una ofensiva previa.

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