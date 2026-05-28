Kuwait denunció este jueves ataques con misiles y drones contra su territorio, que fueron interceptados por las defensas aéreas kuwaitíes, después de que Irán anunciara un ataque a una base de Estados Unidos en respuesta a una ofensiva previa.

El Estado Mayor del Ejército kuwaití informó en un comunicado que las “defensas aéreas kuwaitíes están repeliendo ataques con misiles y drones”, sin especificar qué zona fue atacada del país del golfo Pérsico ni dar más detalles, que el Ministerio de Exteriores identificó posteriormente como ataques iraníes.

La institución avisó que “cualquier explosión que se escuche se debe a la interceptación de ataques por parte de los sistemas de defensa aérea”, e instó “a todos a seguir las instrucciones de seguridad emitidas por las autoridades competentes”.

El incidente se produjo poco tiempo después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciara en un comunicado que ha lanzado un ataque contra una base aérea de EE.UU. en respuesta a una ofensiva previa estadounidense contra el sur del país.

El comunicado no especifica dónde está la base estadounidense.

Previamente, funcionarios citados por medios estadounidenses señalaron que las fuerzas armadas de EE.UU. habían atacado instalaciones en el sur de Irán y derribado cuatro drones lanzados contra barcos norteamericanos.

El Ministerio de Exteriores kuwaití expresó la “condena del Estado de Kuwait a los ataques iraníes” contra su territorio con misiles y drones, y calificó el incidente de “peligrosa escalada y una flagrante violación de la soberanía, la seguridad y la integridad territorial, así como una amenaza directa para la vida de los civiles y la infraestructura vital”.

“Esto no hace sino agravar la gravedad de estos ataques y socavar los esfuerzos diplomáticos destinados a preservar la seguridad y la estabilidad regionales”, añade la nota, en la que Kewait exigió a Irán que “cese de inmediato y sin condiciones estos atroces ataques y lo responsabiliza plenamente de ellos”.

Kuwait, dice el comunicado, se reserva “el pleno derecho de adoptar todas las medidas necesarias para preservar su seguridad y defender su territorio e instalaciones vitales”.

Mientras, continúan las conversaciones indirectas entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, indispensable para el comercio energético, con una reunión clave hoy del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el canciller de Pakistán, Ishaq Dar, mediador en las conversaciones.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego anunciado el 8 de abril entre EE.UU. e Irán, Kuwait ha denunciado varios ataques dirigidos contra su territorio e infraestructuras estratégicas, algunos atribuidos directamente a la República Islámica.