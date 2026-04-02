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Un miembro de las fuerzas de seguridad de Irán monta guardia junto a una pancarta en honor al asesinado líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, en Teherán, el 31 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
Un miembro de las fuerzas de seguridad de Irán monta guardia junto a una pancarta en honor al asesinado líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, en Teherán, el 31 de marzo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP).
/ ATTA KENARE
Por Agencia AFP

Irán amenazó este jueves con ataques “devastadores” a Estados Unidos e Israel, después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciase que bombardeará dos o tres semanas más a la república islámica hasta que “vuelva a la Edad de Piedra”.

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