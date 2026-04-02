Irán amenazó este jueves con ataques “devastadores” a Estados Unidos e Israel, después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciase que bombardeará dos o tres semanas más a la república islámica hasta que “vuelva a la Edad de Piedra”.

Trump afirmó que Estados Unidos está “muy cerca” de alcanzar sus objetivos pero advirtió que intensificará los ataques si Irán no alcanza un acuerdo para poner fin a la guerra.

“En las próximas dos o tres semanas, los vamos a devolver a la Edad de Piedra, donde pertenecen”, declaró Trump en un discurso en la Casa Blanca.

La contienda bélica estalló hace más de un mes con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y desde entonces se ha extendido por todo Oriente Medio, con graves repercusiones en la economía mundial.

El presidente estadounidense Donald Trump hace una pausa al finalizar su discurso televisado sobre el conflicto en Oriente Medio, el 1 de abril de 2026. (Foto de Alex Brandon / AFP). / ALEX BRANDON

Los bombardeos continúan. Este jueves el Ministerio de Salud iraní dio cuenta de importantes daños en el Instituto Pasteur, un centro sanitario clave de Teherán.

La república islámica perdió a muchos altos cargos políticos y militares en los ataques, incluido el líder supremo Alí Jamenei, reemplazado por su hijo Mojtaba, pero resiste, sin que se tenga constancia de deserciones en la cúpula del poder.

Su respuesta al discurso de Trump fue, una vez más, inmediata.

“Con la confianza en Dios Todopoderoso, esta guerra continuará hasta su humillación, deshonra, arrepentimiento permanente y seguro, y rendición”, aseguró el comando militar iraní Jatam Al Anbiya en un comunicado difundido por la televisión estatal.

“Esperen nuestras acciones más devastadoras, amplias y más destructivas”, añadió.

Y siguió con su lanzamiento de proyectiles hacia Israel, que lamentó cuatro heridos leves en la zona de Tel Aviv.

La situación ha obligado a muchos israelíes a celebrar la Pascua judía bajo tierra para resguardarse del fuego iraní.

“Esta no es mi primera opción”, afirmó un escritor que se identificó como Jeffrey en un búnker de Tel Aviv. “Pero al menos aquí en el refugio podemos sentarnos y esperar a que pase”, añadió.

“Resistiremos hasta el final”

Trump ha planteado recientemente la posibilidad de un acuerdo para poner fin a la guerra, que ha disparado los precios del combustible y ha hecho caer sus índices de popularidad.

El republicano considera viable dialogar con los nuevos dirigentes iraníes, según él “menos radicales y mucho más razonables” que sus predecesores.

Oficialmente Teherán ha rechazado las propuestas de Washington y considera sus exigencias “maximalistas e irracionales”.

“Se han recibido mensajes a través de intermediarios, entre ellos Pakistán, pero no hay negociaciones directas con Estados Unidos”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, citado por la agencia ISNA.

Trump advirtió que si no se alcanza un acuerdo Washington tiene “la mirada puesta en objetivos clave, incluidas las centrales eléctricas del país”.

Los ayatolás, que reprimieron a sangre y fuego manifestaciones antigubernamentales en diciembre y enero, siguen contando con simpatizantes incondicionales.

“Esta guerra lleva un mes. Tarde lo que tarde, seguiremos adelante”, afirmó Musa Nowruzi, un jubilado de 57 años en un funeral en Teherán de un comandante naval de los Guardianes de la Revolución muerto en un ataque israelí. “Resistiremos hasta el final”, dijo.

En Líbano, el grupo proiraní Hezbolá afirmó haber lanzado drones y cohetes contra el norte de Israel.

Según las autoridades libanesas, los ataques israelíes han causado la muerte de más de 1.300 personas desde que estalló la guerra entre Israel y Hezbolá el 2 de marzo.

Los países del Golfo, considerados otrora un refugio en una región inestable, se vieron arrastrados a la guerra desde el comienzo.

Pero Trump prometió no abandonar a sus aliados en la región, es decir, Israel, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin.

El estrecho de Ormuz, una ruta marítima por la que pasaba una quinta parte del petróleo y el gas mundial, es otra de las prioridades de Washington, que exige su reapertura como condición para un alto el fuego.

“Extremadamente preocupado”

Los Guardianes de la Revolución de Irán han prometido mantenerlo cerrado a los “enemigos” del país.

El Reino Unido encabezará una cumbre de 35 países este jueves para debatir cómo restablecer la libertad de navegación en el estrecho.

China aseguró que los ataques “ilegales” contra Irán son la “causa primigenia” del bloqueo del estrecho y exigió un alto el fuego inmediato.

El discurso de Trump no tranquilizó a los mercados. Los precios del petróleo se dispararon, con subidas supriores al 6% en el Brent y en el West Texas Intermediate.

El director gerente del Banco Mundial, Paschal Donohoe, declaró a la AFP estar “extremadamente preocupado” por el impacto de la guerra en la inflación, el empleo y la seguridad alimentaria.