La Casa Blanca dice que tiene conocimiento de que Irán ha suspendido 800 ejecuciones

La Casa Blanca dijo este jueves que las autoridades de Irán han suspendido unas 800 ejecuciones previstas para el miércoles, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera sobre “graves consecuencias” si Teherán continuaba la matanza de participantes en las protestas que sacuden al país.

“El presidente y su equipo han comunicado al régimen iraní que, si continúan las matanzas, habrá graves consecuencias. El presidente recibió un mensaje (...) de que las matanzas y las ejecuciones cesarán. El presidente entiende hoy que se suspendieron 800 ejecuciones programadas para ayer”, dijo la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt.

La República Islámica de Irán cumple este jueves una semana con el acceso bloqueado al internet global y con las comunicaciones internas limitadas. Foto: AFP / -

La secretaria de Prensa insistió en que Trump y su Gabinete “están monitoreando de cerca la situación y todas las opciones siguen sobre la mesa”, en referencia a las amenazas del republicano sobre posibles ataques contra objetivos iraníes en represalia por la violencia en las protestas.

Preguntada sobre los reportes que informan sobre una supuesta petición del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de aplazar estos ataques, Leavitt evitó confirmar estas afirmaciones.

“Es cierto que el presidente habló con el primer ministro Netanyahu, pero nunca ofrecería detalles de su conversación sin la aprobación expresa del propio presidente”, dijo.

Trump presumió horas antes en su red Truth Social de haber logrado que Irán no ejecutara a un manifestante de las masivas protestas desatadas en el país debido a sus amenazas.

Manifestantes queman un retrato del líder supremo iraní, Alí ​​Jamenei, durante una manifestación en apoyo al movimiento de protesta en Irán, frente a Downing Street, Londres, Reino Unido, el 11 de enero de 2026. (EFE/EPA/NEIL HALL).

El mandatario se hizo eco de una noticia de la cadena Fox News que aseguraba que “el manifestante iraní ya no será condenado a muerte después de las advertencias del presidente Trump” y agregó: “Estas son buenas noticias. ¡Con suerte, continuará!”.

Trump se refería a la suspensión de la ejecución de Erfan Soltani, un iraní de 26 años detenido en la ciudad de Fardis, al oeste de Teherán, durante las protestas antigubernamentales y que se ha convertido en símbolo de la revolución contra los ayatolás.

A la izquierda, Donald Trump, presidente de Estados Unidos y, a la derecha, líder Supremo de Irán el ayatolá Alí Jamenei. (Foto: Agencia de Noticias Irib/ Jim Watson/ AFP/ Composición EC) / Agencia de Noticias Irib/ Jim Watson/ AFP/ Composición EC

También este jueves, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció que está tomando medidas contra “arquitectos” de la represión en Irán y “las redes bancarias clandestinas que permiten a la élite robar y blanquear los ingresos generados por los recursos naturales del país”.

Irán cumple este jueves 19 días de protestas antigubernamentales, impulsadas por el deterioro de la economía y que se han convertido en escenario de una masacre a partir del día 8 enero, cuando se produjo una represión en todo el país que ha causado un número de muertos aún incierto, pero que organizaciones como IHRNGO sitúan en 3.428, con miles de heridos.