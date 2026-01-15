Estados Unidos anuncia sanciones contra los “arquitectos” de la represión en Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves que está tomando medidas contra los responsables de la brutal represión de las autoridades iraníes contra los participantes de las protestas antigubernamentales y contra “las redes bancarias clandestinas que permiten a la élite robar y blanquear los ingresos generados por los recursos naturales del país”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que “Estados Unidos apoya firmemente al pueblo iraní en su lucha por la libertad y la justicia” y añadió que “el Tesoro utilizará todas las herramientas a su alcance para sancionar a los responsables de la opresión tiránica de los derechos humanos por parte del régimen”.

Esta imagen de video publicado en redes sociales el 13 de enero de 2026 muestra cadáveres tendidos en el suelo en el Centro de Diagnóstico y Laboratorio Forense de la Provincia de Teherán, en Kahrizak. (UGC / AFP). / -

Por este motivo, el Gobierno de Donald Trump afirma en un comunicado que seguirá “negando al régimen el acceso a las redes financieras y al sistema bancario global mientras continúe oprimiendo al pueblo iraní”.

Entre los funcionarios de seguridad iraníes sancionados este jueves se encuentra Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSSN), que “fue uno de los primeros líderes iraníes en incitar a la violencia en respuesta a las protestas”.

Desde el Departamento del Tesoro se detalla que miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán llegaron a “atacar a manifestantes heridos en un hospital de la provincia de Ilam, disparando gases lacrimógenos y perdigones metálicos dentro del recinto hospitalario y agrediendo a pacientes, familiares y personal médico”.

Y apuntan que “algunos de los funcionarios sancionados hoy y sus organizaciones son responsables de las miles de muertes y heridos entre sus conciudadanos”.

Un grupo de iraníes se congrega bloqueando una calle durante una protesta en Teherán, Irán, el 9 de enero de 2026.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), el organismo encargado de las sanciones económicas y comerciales que implementa Washington, también señala a 18 personas y entidades como parte de las redes clandestinas de “banca paralela” de las instituciones financieras iraníes sancionadas Bank Melli y Shahr Bank.

Y añade en el mismo comunicado que las personas y entidades sancionadas desempeñarían “un papel fundamental en el blanqueo de capitales procedentes de la venta de petróleo y productos petroquímicos iraníes a mercados extranjeros”.

Desde el Departamento del Tesoro aseguran que estos ingresos “en lugar de beneficiar al pueblo iraní” van destinados a “financiar la represión del régimen contra el pueblo iraní y su apoyo a grupos terroristas en el extranjero”.