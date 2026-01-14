Escucha la noticia
Donald Trump dice que ha sido informado de que “las matanzas en Irán están cesando”Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esté miércoles que ha sido informado de que la sangrienta represión del Gobierno de Irán contra las protestas multitudinarias parece estar disminuyendo y que Teherán habría decidido no llevar a cabo ejecuciones de manifestantes.
“Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando. Han cesado, y no hay planes para ejecuciones”, afirmó el mandatario en la apertura de un acto celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Quién es el ayatola Alí Jamenei, el líder supremo de Irán que enfrenta las mayores protestas contra el sistema teocrático
Trump, que ha amenazado con responder militarmente a la respuesta del régimen Ayatolá para con las protestas, había indicado el martes que emprendería “una acción muy contundente” si Teherán opta por ejecutar a muchos detenidos, tal y como han denunciado diversas ONGs en un momento marcado por el apagón informativo en el país persa.
El presidente estadounidense dijo hoy que la información se la habían brindado “fuentes muy importantes” y que le queda averiguar si la información es correcta.
El republicano insistió en el Despacho Oval en que “hoy iba a ser el día de las ejecuciones” y que “si suceden, todos estaremos muy molestos”.
Ese comentario de Trump podría hacer referencia en concreto a alertó a Erfan Soltani, un hombre detenido el 8 de enero que según la ONG Iran Human Rights estaba previsto que fuese ejecutado hoy.
Esta misma organización elevó este martes a al menos 3.428 el número de manifestantes muertos en los 18 días de protestas antigubernamentales impulsadas por el deterioro de las condiciones económicas en el país o la depreciación del Rial.
Las autoridades iraníes también respondieron hoy a las múltiples amenazas de Trump, con el ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nafizardeh, insistiendo en que su país atacará bases estadounidenses en la región si Washington lanza una ofensiva contra la nación persa.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Trump mantiene una llamada con Delcy Rodríguez y dice que es una “persona fantástica”
- Dinamarca y EE.UU. no resuelven sus discrepancias sobre Groenlandia y crean grupo de trabajo
- El canciller de Perú anuncia que el peruano Marco Antonio Madrid fue liberado en Venezuela
- ¿Cambio real o tregua estratégica? Cinco escritores venezolanos analizan la era pos-Maduro
- Venezuela “se abre a un nuevo momento político”, dice presidenta interina Delcy Rodríguez tras caída de Maduro
Contenido sugerido
Contenido GEC