“Hoy los venezolanos volvimos a derrotar a este régimen criminal, (...) hoy más del 85 % de los venezolanos desobedecimos a este régimen y dijimos no, hoy fracasó la estrategia de terror del régimen”, dijo Machado el mismo 25 de mayo en un video publicado en la red social X.

En los comicios del domingo participó una oposición minoritaria a la que se denomina “alacranes”, un término coloquial y despectivo utilizado para referirse a políticos opositores que se apartaron del liderazgo mayoritario y que son acusados de colaborar con el régimen.

La figura más conocida de la oposición minoritaria que postuló en las elecciones es el excandidato presidencial Henrique Capriles, que consiguió una banca en la Asamblea Nacional. En total, 28 opositores estarán en el próximo Legislativo.

Mientras que el chavismo ganó 253 escaños de un total de 285 que tiene la Asamblea Nacional. Además, las fuerzas que respaldan a Maduro se impusieron en 23 de 24 gobernaciones.

Estas fueron las primeras elecciones después de los comicios presidenciales del 28 de julio del 2024, donde según las actas oficiales conseguidas por la oposición, Edmundo González Urrutia derrotó con claridad a Maduro. Sin embargo, el CNE otorgó la victoria al chavista sin publicar en detalle hasta el momento las actas que convaliden ese triunfo, por lo que ese proceso ha sido calificado de fraudulento tanto dentro como fuera de Venezuela.

¿Qué hará María Corina Machado con la gran fuerza opositora?

Para analizar estos resultados y lo que viene para el país, El Comercio conversó con Andrés Cañizález, quien es periodista y doctor en Ciencia Política e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Cañizález recalcó que el fenómeno de la abstención no necesariamente es porque María Corina Machado llamó a no votar. Sostuvo que se debe a la falta de credibilidad en las autoridades electorales y a la represión que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024. “Yo percibo que en la sociedad venezolana eso cultivó una apatía, ahora piensa que el voto no tiene sentido bajo el estatu quo actual”.

“María Corina llamó a no votar, pero en realidad la gente no votó porque ella se lo pidió, sino que más bien, probablemente, el ambiente que he descrito terminó conectándose con esa propuesta de no votar”, dijo Cañizález.

“Pero bueno, cuando ella reivindica que hubo abstención porque llamó a no votar, y le da una narrativa política en su favor, eso la coloca ante un enorme desafío. Es decir, si asumimos que el 85% de la gente no votó porque María Corina le dijo que no lo haga, eso le da un poder muy grande. Yo no creo que haya sido así, pues también hay factores de una abstención histórica en Venezuela en aquellas elecciones que no sean elecciones presidenciales”, manifestó el analista.

“Pero vamos a suponer que compramos el relato de que el 85% no votó porque siguió la directriz. ¿Qué haces ahora con esa fuerza? Allí tenemos un problema serio en los últimos meses“, remarcó.

Cañizález sostuvo que María Corina Machado encarna el deseo de cambio en Venezuela, pues sigue siendo valorada como la líder opositora más importante del país. “Pero no sabemos si hay una estrategia. Capaz que sí la hay, pero no la sabemos. Y tampoco hay señales de esta”.

“Creo que la sociedad se puede cansar de una suerte de espera, a la espera de que pase algo que ella siempre está anunciando que va a ocurrir. Hay un riesgo ahí en su mensaje”, advirtió.

Cañizález dijo que lo ocurrido en las elecciones del domingo ratificó que hay un enorme descontento en Venezuela. Pero agregó que ante el panorama restrictivo y de represión por parte del régimen de Maduro, el reto para la oposición es definir cómo canalizar una estrategia pacífica, democrática que satisfaga las expectativas de esa mayoría de la sociedad que quiere un cambio.

“Eso no está claro. Esa ecuación no está clara en estos días en Venezuela. Y después de la elección tampoco ha quedado claro qué va a venir luego”, enfatizó.

"Aceptaron a un poder que convalidó un fraude"

Para Cañizález, los sectores de la oposición que participaron en las elecciones “aceptaron como válido a un poder electoral que convalidó un fraude”.

“Yo creo que hubo una decisión política, no creo que haya sido una ingenuidad; porque ni siquiera cambiaron a las autoridades electorales. Las propias autoridades electorales del año pasado son las que están hoy, y ante esas autoridades electorales Capriles y todos estos factores de oposición no sólo se inscribieron, sino que terminaron bajando la cabeza y aceptando que esa era la autoridad electoral, sin hacer reclamos sobre lo que ocurrió el 28 de julio”, expresó.

Para el analista, a la larga la sociedad venezolana les pasará la factura a Capriles y a los otros líderes opositores.

La oposición minoritaria que participó en las elecciones dijo que no hacerlo otorga más espacios de poder al régimen de Maduro.

Al respecto, Cañizález sostivo que “este dilema de que hay que participar porque hay que ocupar espacios, probablemente tenía sentido en una estrategia anterior al 28 de julio. Históricamente, la oposición venezolana se debatió entre abstención y participación, pero luego del 28 de julio, luego de que el CNE todavía no demostró que Nicolás Maduro ganó, no ha mostrado las actas, no hay resultados desagregados, no hay página web, además se convocaron a estas elecciones del 25 de mayo violentando una serie de normas electorales sin garantía, sin transparencia, etc., lo que ha hecho esa oposición es convalidar a un poder electoral que desconoce la voluntad popular”, sentenció.

Indicó que la voluntad popular en Venezuela sigue siendo en favor del cambio.

“Yo creo que en el fondo ellos apuestan a tener puentes de diálogo con el gobierno pensando un escenario de negociación, eso yo no lo veo tan claro que pueda suceder. Además, el gran problema es que aún cuando se convocara a un proceso de diálogo y que los interlocutores ante el gobierno sean estos actuales diputados electos por la oposición, ellos no representan hoy a la sociedad venezolana, a la mayoría de la sociedad venezolana”, agregó.

El régimen autoritario entró en un punto de no retorno

¿Qué hará Maduro con el poder que acumula? Cañizález dijo que el 28 de julio del 2024, el Gobierno cruzó el ribicón, marcó un punto de no retorno. “Hay un momento en el que no hay vuelta atrás, no solo a no reconocer lo que ocurrió en las urnas, que fue su derrota electoral, sino la represión masiva que vino después. Ahí se cruzaron muchas líneas rojas y no hay vuelta atrás. El Gobierno no rectificó”.

Lo que hay en la actualidad en Venezuela, indicó Cañizález, es un régimen autoritario de facto que realiza un simulacro electoral en aras de, probablemente, ratificar su legitimidad ante las bases cada vez más disminuidas de venezolanos que le siguen, o que están obligados a seguirle por todos los mecanismos de control que existen en la sociedad venezolana.

“Lo que ocurrió el 25 de mayo fue ratificar a un poder que organiza elecciones sin transparencia, sin reglas claras, donde queda la sensacion de que estos diputados opositores que entraron en la Asamblea Nacional no ganaron esas curules, sino que fue producto de una negociación. Eso enturbia todo lo que se entiende que es el poder del voto para un ciudadano común y corriente”, dijo.

Agregó que es probable que Maduro siga con la política represiva en el corto plazo contra periodistas, ONG, activistas políticos y sociales. “No se vislumbra que esa política represiva vaya a cesar pronto”.

