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Almacenamiento de energía y servicios complementarios: lecciones de Chile y oportunidades para el Perú

“Las lecciones están disponibles; lo que resta es convertir la voluntad legislativa en reglas operativas que habiliten la transición energética”.

    Diego Harman
    Por

    Socio de Derecho Mercantil en Garrigues

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    "El reglamento pendiente del Minem deberá definir las licencias y permisos requeridos para los nuevos proveedores, los mecanismos de asignación y remuneración, y las garantías de competencia efectiva". Foto: Ministerio de Energía y Minas.
    "El reglamento pendiente del Minem deberá definir las licencias y permisos requeridos para los nuevos proveedores, los mecanismos de asignación y remuneración, y las garantías de competencia efectiva". Foto: Ministerio de Energía y Minas.
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    La transición energética no se agota en instalar paneles solares o turbinas eólicas. Requiere garantizar que el sistema eléctrico funcione con estabilidad cuando el sol se oculta o el viento deja de soplar. Para ello existen los “servicios complementarios”, prestaciones técnicas que mantienen la electricidad fluyendo de manera segura y continua.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.