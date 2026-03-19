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Cáncer de nuestros perros y gatos: tareas pendientes

“Prevenir el cáncer en nuestras mascotas no depende únicamente de la tecnología o de tratamientos de última generación; comienza con decisiones cotidianas informadas”.

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    "Prevenir el cáncer en nuestras mascotas no depende únicamente de la tecnología o de tratamientos de última generación". Foto: Istock
    "Prevenir el cáncer en nuestras mascotas no depende únicamente de la tecnología o de tratamientos de última generación". Foto: Istock
    / fotojagodka

    Cuando se piensa en cáncer, aún muchas personas sólo lo asocian a las personas. Sin embargo, miles de animales en nuestro país también enfrentan esta enfermedad, por lo que resulta vital, para una sana vida familiar, reconocer que a ellos no “les duele menos”. Particularmente, animales que son nuestras queridas mascotas, perciben el dolor a través de mecanismos muy similares a los nuestros. Tienen la capacidad de sentir dolor, miedo, ansiedad, y también pueden sentir comodidad, tranquilidad y afecto. Reconocerlo no es una postura emocional sino un hecho largamente comprobado en las ciencias veterinarias.

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