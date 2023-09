“El maltrato animal es un problema de salud pública”.

Fermín era un mestizo de color negro y ojos tristes que no resistió un invierno más en la calle y enfermó de neumonía hasta dejar de moverse. Yo nunca había rescatado un animal, pero observar a este perro dejando de luchar para esperar la muerte en una fría esquina no me permitió ser indiferente. Lo llevé a un albergue pequeño que ya no existe. Curé sus heridas físicas y del alma, y las enfermedades que contrajo durante los años en los que vivió sin hogar. Nunca le dieron una oportunidad, “es muy grande”, “es feo”, “ya está viejo”, decían los potenciales adoptantes mientras él les movía la cola como si se fuera a desarmar. Fermín murió sin conocer una familia, como ocurre con los casi ocho millones de perros y gatos abandonados en el Perú. Animales con historias sacadas de película de terror.

En las últimas semanas, el maltrato animal ha sido noticia en todos los medios de comunicación. Desde el colectivo de derechos animales, vemos con satisfacción que por fin se está aplicando la Ley de Protección y Bienestar Animal 30407 con la rigurosidad que ameritan actos que no debemos normalizar en ninguna circunstancia. Una norma que nos ha costado 12 años de esfuerzos por fin está rindiendo frutos.

¿Son proporcionales las penas impuestas? El enseñamiento con el que Alonso Santa Cruz apuñaló a Dachi por supuesto merece una sanción mayor; sin embargo, esta ley indica pena de cárcel efectiva si el animal pierde la vida. Entonces, que el Poder Judicial haya sentenciado a prisión al agresor, pese a que la perrita sobrevivió, marca un precedente importante que permitirá a las organizaciones de defensa animal pedir lo mismo en casos similares. La anterior ley consideraba el maltrato animal apenas como una falta, mientras que la 30407 considera también delito el abandono, sacrificar a un animal sano o encerrarlo en un techo o patio. Es válido que se pidan penas más drásticas para los agresores de animales, pero ¿qué se está haciendo para lograrlo? No existe suficiente voluntad del Gobierno para actuar porque pareciera que no comprenden la magnitud de la situación. El maltrato animal es un problema de salud pública, no solo porque evidencia que urge atender la salud mental en el país, sino porque la crueldad contra los animales está directamente relacionada al abuso hacia las personas. El FBI la reconoce como delito contra la sociedad desde el 2015, por su posible asociación con crímenes como violencia de género, maltrato infantil o agresiones sexuales. Como vegana, sé que estamos aún lejos de ver a otros animales como seres con intereses de disfrutar de su vida y evitar el dolor; pese a ello, la indignación masiva ante los últimos casos de abuso me hace pensar que hoy es más posible. Proteger a los animales es una demanda que debe ser escuchada.