“Los contratos pueden cuestionarse si de ellos se desprende una vulneración de derechos”.

La impunidad en el Perú frente a la corrupción no puede convertirse en moneda corriente. A 200 años de la fundación de la República, nos encontramos en un momento de toma de decisiones y acciones para dar el gran salto hacia el desarrollo. Nuestro objetivo de convertirnos en la ciudad capital de potencia mundial es una realidad solo si nosotros sentamos las bases adecuadas para su logro.

Una ciudad potencia mundial está cimentada en valores humanos que la caracterizan y la hacen líder frente a otras naciones. Una potencia mundial influye, da el ejemplo, traza el camino y promueve el bien común en el que la corrupción no tiene espacio. El contubernio y apañamiento de autoridades frente a actos deshonestos que perjudican y afectan a sus ciudadanos en sus derechos fundamentales son combatidos sin tregua. Las grandes ciudades del mundo no permiten el ahondamiento de las diferencias entre los que pueden defenderse contra el sistema y los que no. De más está advertir que el incremento en la tarifa del peaje de Rutas de Lima sería un abuso de derecho y un atropello a la población afectada no solo para su economía familiar en momentos en los que el costo de vida se ha incrementado por la recesión económica, sino sobre todo para su autoestima y valoración al respeto de sus derechos como ciudadano.

Un contrato que nace de un acto corrupto es un contrato muerto que debería ser sancionado, pero sobre todo perseguido hasta acabar con toda la voluntad de aprovechamiento hacia el más vulnerable. El respeto a la estabilidad jurídica deberá prevalecer siempre y cuando los acuerdos se hayan realizado de modo transparente con el claro objetivo de brindar el mejor servicio al vecino. Si estas premisas no están presentes, todo acto pierde sentido, pues no cumple su propósito.

Los contratos no son sacrosantos. Pueden y deben cuestionarse constitucionalmente si de ellos se desprende una vulneración de los derechos constitucionales. Derechos fundamentales como lo son el de libre tránsito, el de acceso a los servicios básicos, a la salud, la educación, el trabajo, a la paz, la tranquilidad y al disfrute del tiempo para el desarrollo de su vida, entre otros.

El respeto a la dignidad de los ciudadanos está garantizado por la Constitución y el respeto a los derechos fundamentales de nuestros vecinos de Puente Piedra, Comas, Carabayllo, Ancón, Santa Rosa y el de todos los ciudadanos de Lima Metropolitana es nuestro deber.

El aumento en la tarifa del peaje va más allá de un tema económico. Se ha convertido en un problema social que toca fibras y que carcome nuestro tejido más sensible afectando al ciudadano en su integridad ante la burla, la inacción y el silencio de los que permitan que se consoliden estos malos actos como base de nuestra sociedad. Lima ha cumplido 489 años de fundación.

Estamos encaminados hacia el gran objetivo de ser ciudad potencia mundial y el alcalde Rafael López Aliaga está comprometido en defender esta justa causa de proteger los derechos de nuestros vecinos en Lima Metropolitana para recuperar su dignidad y trabajar juntos por los grandes objetivos camino a nuestro desarrollo.