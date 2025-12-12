¿Qué representan la venta de Warner Bros para el negocio del entretenimiento?

Escucha la noticia
En la era del contenido veloz, el cine no debe convertirse en ‘fast food’. La posible adquisición del conglomerado Warner Bros. Discovery (WBD), sea por Netflix o Paramount Skydance, parece inevitable, pero no por estrategia, sino por necesidad. Su deuda supera los US$33.000 millones y sus márgenes son estrechos. El futuro inmediato no aplica a lo que quiera preservar, sino a lo que tiene que pagar.
Warner Bros. Discovery no es el primer gran estudio que será absorbido por un gigante del entretenimiento. En el 2019, Disney compró 21st Century Fox por más de US$70.000 millones. Pero en ese momento Fox vendió desde una posición estratégica y no por debilidad: tenía activos valiosos, márgenes rentables y una visión clara. Con Warner Bros. Discovery es distinto.
Aunque conserva activos como HBO, Warner Animation y una propiedad intelectual de muy alto valor, WBD está atrapado en una lógica financiera que prioriza recortes, sinergias y monetización sobre el riesgo creativo. Sus recientes cancelaciones de proyectos ya filmados y la limpieza de catálogos en ‘streaming’ evidencian una cultura donde el Excel pesa más que el guion.
Dentro de Warner Bros. Discovery hay divisiones que aún creen en el arte (HBO, Warner Bros. Pictures, algunos ‘showrunners’ y directores con influencia), pero como grupo cotizado, endeudado y bajo presión de resultados, WBD solo defiende el arte mientras no choque con sus objetivos financieros.
El cine no le debe nada al ‘streaming’. Pero Warner Bros. Discovery sí le debe (y mucho) a sus acreedores. Y si, como audiencia, seguimos premiando lo inmediato, lo fácil, lo infinito, entonces no nos están robando el arte. Lo estamos entregando.
"La decisión de la compra se podría conocer recién hacia finales del próximo año".
Un video, una joven llorando mientras sentenciaba que el pasado 5 de diciembre –cuando se anunció la intención de Netflix de comprar Warner Bros. Discovery (WBD)– “había muerto el cine”. Esa fue una de las primeras reacciones en redes sociales que encontré. Le preocupaba que su contenido favorito pudiera quedar fuera del catálogo si es que Netflix consideraba que no rinde. ¿Pero es lo único que nos debe preocupar?
Desde lo administrativo, ya sabemos sobre la “oferta hostil” de Paramount, pero también que todo debe pasar por la revisión de los reguladores antimonopolio de Estados Unidos porque –aunque parezca que hay muchos canales de ‘streaming’ en competencia– los que realmente tienen interés comercial son justamente las tres empresas metidas en esta situación. La decisión de la compra se podría conocer recién hacia finales del próximo año.
Desde lo referente al contenido, WBD no solo tiene un amplio catálogo, sino varias propiedades intelectuales (“Harry Potter”, DC y “Juego de tronos”, por ejemplo). Pero, a diferencia de Netflix, a WBD le sigue interesando producir películas y estrenarlas en salas. Incluso, este año tuvo muy buenas experiencias con “Superman”, “Sinners” o “Weapons”. ¿Qué pasará si quedan bajo el ala de la gran N roja? Se comentó que, probablemente, se reduzca el tiempo entre su salida de salas y su llegada al ‘streaming’. Ese, quizá, sería el verdadero golpe a la industria.
Pero también se ha señalado la existencia de un componente político. Recordemos que el presidente Trump demandó a la cadena CBS por difamación y, al final, Paramount (dueña de CBS) le pagó para resolver esa demanda. David Ellison, quien es el actual CEO de la empresa, es hijo de Larry Ellison, presidente de la tecnológica Oracle, quien, a su vez, es muy cercano a Trump. Si recordamos que la cadena CNN, crítica de la actual administración de EE.UU., pertenece a WBD, se podría entender el interés por comprarla, cueste lo que cueste. Sin embargo, al final terminan ganando siempre los mismos.