Chile y el Perú: dos países, un horizonte compartido

“La conmemoración del Día de la Amistad Chileno-Peruana nos invita a encarnar el espíritu de quienes, en 1866, supieron unir esfuerzos para superar la adversidad”.

    Alberto van Klaveren
    Por

    Ministro de Relaciones Exteriores de Chile

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Un día 7 de febrero, hace 160 años, en un momento decisivo de nuestra historia, las escuadras del Perú y Chile, tripuladas por nuestros próceres Arturo Prat y Miguel Grau, combatieron juntos al norte del archipiélago de Chiloé, en el combate naval de Abtao. Aquel episodio marcó una expresión temprana de solidaridad binacional con el propósito superior de afianzar la existencia de nuestras jóvenes repúblicas y preservar la soberanía de nuestros países en el Pacífico.

    Colaboradores

