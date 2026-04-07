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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Cómo elegir cuando todos prometen lo mismo

“A los jóvenes: no se retiren. Este país también es suyo. Votar no es solo un derecho, es una forma de decidir el futuro que van a construir”.

    Karen López Tello
    Por

    Politóloga. Presidenta de Propuesta País

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    "El voto ya no se define por el “qué”, sino por algo más exigente: ¿quién tiene realmente las condiciones para gobernar?". Ilustración: Giovanni Tazza
    "El voto ya no se define por el “qué”, sino por algo más exigente: ¿quién tiene realmente las condiciones para gobernar?". Ilustración: Giovanni Tazza

    El reto ya no es escuchar propuestas, es saber interpretarlas. Cuando todos prometen parecido, probablemente responden a un cálculo de lo que el electorado quiere escuchar. En ese contexto, el voto ya no se define por el “qué”, sino por algo más exigente: ¿quién tiene realmente las condiciones para gobernar? Eso supone mirar, al menos, cuatro dimensiones.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.