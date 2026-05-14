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Competencias: el verdadero reto de la educación superior

“¿Para qué estamos formando? No solo para responder a la demanda inmediata del mercado laboral, sino para contribuir a construir un país más justo".

    Álvaro Ramos
    Por

    CEO de Laureate Perú

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    "Hay una conversación que se sigue postergando: la que debe darse entre el sistema educativo y el sector empresarial". Ilustración: El Comercio
    "Hay una conversación que se sigue postergando: la que debe darse entre el sistema educativo y el sector empresarial". Ilustración: El Comercio

    El alumno tradicional aprendía para aprobar. El estudiante formado por competencias aprende para resolver. Esa diferencia, que puede parecer sutil, en realidad marca un cambio profundo en la manera de entender la educación superior y su papel en el desarrollo del país. Las credenciales importan, pero pesan más las competencias verificables: el criterio, la ética, la resiliencia, la capacidad de trabajar con otros en entornos complejos. Y es justamente ese cambio el que nos obliga a colocar en agenda una pregunta que no puede seguir esperando: ¿qué educación queremos para nuestro país?

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