Mi año como embajadora de Trump, por Roberta S. Jacobson

El presidente Trump ha declarado triunfalmente que su reemplazo del tratado de libre comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés) es una gran mejora con respecto al original. Al igual que muchos expertos, incluidos algunos republicanos, tengo mis dudas. Pero incluso los escépticos se sienten aliviados de que el corazón del pacto comercial de 25 años permanezca intacto.



La historia de fondo de la campaña del señor Trump para desmantelar Nafta no solo tiene que ver con su obsesión con un solo acuerdo. También es una ventana a un estilo caótico de toma de decisiones que ha socavado la diplomacia y los intereses nacionales de Estados Unidos en todo el mundo. Observé este desorden de cerca durante más de un año como embajadora en México. No era bonito.



La primera vez que los funcionarios de la Casa Blanca dijeron a los reporteros que el presidente tenía la intención de destrozar Nafta, en la primavera del 2017, estaba a punto de asistir a la exhibición aérea mexicana, uno de los eventos comerciales más importantes que involucran a México y Estados Unidos.



Miles de millones de dólares en el comercio entre los dos países están en juego durante la exhibición, donde una gran cantidad de proveedores aeroespaciales estadounidenses demuestran sus productos. Como embajadora en México, habría esperado que me dijeran qué pretendía hacer el presidente con respecto a la parte más vital de nuestra relación con México.



Pero no es así como funcionan las cosas en la era Trump.



Me enteré sobre el borrador de la notificación de una página de nuestro plan para salir de Nafta por medio de innumerables correos electrónicos y llamadas telefónicas de reporteros y funcionarios mexicanos. Ahora iba a pasar una calurosa tarde de abril con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, sin advertencias ni instrucciones de Washington. ¿Qué se suponía que debía decirle?



He sido diplomática por más de 30 años, sirviendo a cinco presidentes. Visité casi todos los países de las Américas, dominé las habilidades burocráticas necesarias para hacer las cosas y formé parte de grupos de trabajo de crisis por huracanes, terremotos y golpes de Estado. Siempre había dependido de la orientación de mis superiores del Departamento de Estado y de la Casa Blanca. Dicha orientación fue inusual después de que el señor Trump asumiera el cargo.



Un poco de caos es normal al inicio de una gobierno, pero ha sido extremo bajo el señor Trump. Alrededor de 30 embajadas permanecen vacantes. Además, la desconexión entre el Departamento de Estado y la Casa Blanca parece intencional, dejando a los embajadores en posiciones imposibles y a nuestros aliados en todo el mundo enfurecidos.



México es uno de los países más importantes para los intereses estadounidenses. Para 27 estados, México es el destino más grande o el segundo más grande para sus exportaciones, y US$1,7 mil millones en comercio cruzan nuestra frontera compartida cada día. Millones de buenos empleos en Estados Unidos, especialmente en la industria automotriz, dependen de la integración de nuestras economías.



Pero la importancia de diplomacia competente con México es algo más que empleos y comercio. La crisis de los opioides hace que la cooperación para frenar el flujo de drogas ilegales a través de la frontera sea esencial. Más de 72.000 estadounidenses murieron por sobredosis en el 2017, y casi 30.000 de esas muertes fueron probablemente debido al fentanilo u otros opioides sintéticos, muchos de los cuales pasaron por México. Las fuerzas de seguridad mexicanas han allanado docenas de los llamados superlabs de metanfetamina y han comenzado a eliminar redes de drogas críticas, trabajando con agencias de Estados Unidos y asumiendo enormes riesgos al hacerlo.



En esa tarde de abril del 2017, sabía que Rex Tillerson, el secretario de Estado, no quería involucrarse en las conversaciones de Nafta y rara vez recibía llamadas de un embajador principal. Así que hablé con colegas de carrera de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos y el Departamento de Comercio, pero ellos sabían poco más que yo.



Cuando el presidente Peña Nieto se unió a diplomáticos y funcionarios gubernamentales y militares en la posición de revisión, hizo una pausa para saludarme y enfatizó que era imperativo que habláramos más tarde. Cuando finalmente nos sentamos solos, el presidente, indefectiblemente educado, fue franco: ¿Qué demonios estaba pasando? “¿Tu presidente va a retirarse de Nafta antes de que tengamos la oportunidad de sentarnos y trabajar en esto?”, me dijo. “Esto sería un desastre, económica y políticamente”.



Tenía razón. Nafta, aunque nunca fue una panacea, había ayudado a que el comercio se cuadruplicara entre Estados Unidos, México y Canadá; hizo que innumerables industrias estadounidenses fueran más competitivas; y quizás lo más importante, consolidó un cambio en nuestras relaciones con México en beneficio de Estados Unidos. Los mexicanos se abrieron al mundo con Nafta, no solo en el comercio sino también políticamente, con el avance de la democracia, aunque con altibajos. Los gobiernos mexicanos se convirtieron en nuestros socios en materia de seguridad, migración y política exterior, incluido el terrorismo. Retirarnos sería una amenaza para algo más que una relación comercial productiva.



Todo lo que podía decirle era que continuaba hablando con la Casa Blanca y esperaba que prevalecieran las cabezas frías. Noté que esto se produjo justo después de una serie de artículos negativos sobre los primeros 100 días de la administración de Trump. Estaba aprendiendo que los informes de noticias críticas casi inevitablemente llevaban al presidente a recurrir a sus refranes estándar: construir el muro o Nafta es el peor acuerdo de todos.



El borrador del documento para retirarse de Nafta nunca fue enviado. ¿Por qué? No estamos muy seguros. Quizás porque el ministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, planeó una llamada telefónica entre los presidentes Trump y Peña Nieto. Quizás el secretario de Agricultura de Trump le mostró evidencia de que su base rural y agrícola se vería perjudicada. O porque los poderosos republicanos en el Congreso pesaron en contra de arruinar una importante relación comercial.



Ahora tenemos un nuevo acuerdo comercial que en realidad mantiene gran parte del acuerdo original intacto. Pero también incluye disposiciones destinadas a mantener más empleos de manufactura de automóviles en Estados Unidos y aumentar las exportaciones de productos lácteos estadounidenses a Canadá. El acuerdo parece haber eliminado algunas de las demandas más onerosas en México y Canadá, y tal vez refleja la constatación del gobierno de que necesita centrarse en China.



Solo puedo esperar que el presidente y su equipo estén comenzando a reconocer que necesitamos a nuestros aliados, sobre todo a Canadá y México, si queremos abordar algunos de nuestros problemas internos más difíciles. Pero no estoy segura de eso.



Salí de México el 5 de mayo, exactamente dos años después de que tomé el cargo de embajadora, y me retiré del servicio gubernamental a fines del mismo mes. Creyendo profundamente en la relación Estados Unidos-México, no puedo fingir nada menos que alivio por no tener que defender lo indefendible. Pero también me siento feliz de escapar del desorden que presencié durante más de un año.



Hay poco en lo que todos los mexicanos están de acuerdo, pero un rechazo firme al ataque del presidente Trump es un punto de consenso. El ascenso del señor López Obrador pudo haber sido principalmente un rechazo a la corrupción dentro del gobierno de Peña Nieto, pero fue ayudado por el constante bombo de la negatividad de la Casa Blanca. Las encuestas en México mostraron una caída de más de 30 puntos en opiniones positivas de Estados Unidos del 2015 al 2017.



Durante las últimas tres décadas, sucesivas administraciones estadounidenses han trabajado diligentemente para vencer el ADN antiamericano en México. Estábamos superando las sospechas de una historia de invasión, pérdida territorial e intención imperial. Ese tipo de confianza es lenta de construir y notablemente fácil de destruir. Se está destruyendo ahora.



© The New York Times.

–Glosado y editado–