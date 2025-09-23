Educar con afecto en la era de la IA

Educar hoy significa mucho más que transmitir contenidos: es formar seres humanos críticos, inclusivos, reflexivos y comprometidos con su entorno. Según un estudio de Unicef, el 85% de escolares en América Latina muestra apertura hacia la diversidad, una habilidad interpersonal esencial para lograr una mejor inclusión y participación equitativa de los escolares.

Sin embargo, la misma investigación revela que aún miles de estudiantes no terminan de desarrollar habilidades socioemocionales en el entorno educativo, como la empatía, la autorregulación y el respeto hacia las opiniones ajenas. Este hallazgo es un punto de partida crucial para los docentes, pues más allá de la enseñanza de números y letras en el día a día, su misión es acompañar al niño, niña o adolescente en su proceso integral de formación.

En ese contexto, el modelo pedagógico de la socioinformación se presenta como una ruta para el desarrollo de competencias y habilidades socioemocionales en los estudiantes, con la finalidad de orientarlos en sus proyectos de vida con ética y responsabilidad.

Con la aparición de la inteligencia artificial, muchos docentes se cuestionan e, incluso, dudan del rol que ahora van a desempeñar en el aula. Sin embargo, lejos de reemplazarnos, la IA se convierte en una aliada que reta y, al mismo tiempo, reafirma que el educador es un mediador de experiencias formativas y un agente de transformación, sustentado en el diálogo, la empatía y la tutoría personal.

El verdadero reto está en superar las barreras actitudinales y sensibilizarnos como docentes para implementar estrategias inclusivas y personalizadas, que trasciendan las metodologías tradicionales.

El futuro de la enseñanza no depende solo de la tecnología, sino de la capacidad de educar con afecto, de incluir a todos y de guiar con humanidad a quienes serán los futuros profesionales del país.

El II Congreso de Educación Global de la USIL no solo nos motivó a reflexionar sobre nuestras decisiones como maestros, sino que también permitió compartir ideas, fortalecer lazos, visibilizar talentos y consolidar un espíritu de colaboración que inspira a seguir innovando.

Porque educar, hoy más que nunca, es construir juntos una escuela más humana e inclusiva.