El ciudadano como piedra angular

Hace poco más de seis meses asumí la presidencia de la Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, con una experiencia de más de 20 años en el sector previsional, el entusiasmo de todo profesional que empieza en un nuevo cargo y siempre pensando, como lo he hecho toda mi vida, en el bien común.

Como en nuestra industria se corre más rápido que en un hipódromo y es un tema sensible para todos los peruanos, me subí al caballo y galopé para socializar mis ideas y objetivos: que todos los peruanos tengan pensiones.

Además, que se entienda que todas las naciones desarrolladas tienen sólidos sistemas previsionales y que estos deben tener rostro humano, ser transparentes, fáciles de entender, adaptarse a cada realidad y, lo más importante, que los ciudadanos sean la piedra angular, el centro de todo.

Hace poco tuve el gran honor de participar en una actividad académica, organizada por la Universidad de Lima y Caene Educación Ejecutiva, con estudiantes que son los futuros profesionales que llevarán las riendas de nuestro querido Perú.

Ahí ratifique lo que siempre he pensado, en el sentido de que todos debemos participar activamente en la construcción del desarrollo de nuestro país. Ver a los alumnos prestar gran atención a los discursos de renombrados economistas, abogados y especialistas en finanzas, me alegró mucho, al punto de fortalecer mi convencimiento de que el futuro del Perú y los peruanos, con bienestar, sí es posible.

Todo esto porque ahora tenemos la gran responsabilidad y desafío, sector público y privado, de implementar correcta y paulatinamente la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano (32123), que acaba de entrar en vigor con su reglamentación, debido a que así sentaremos las bases para las próximas generaciones.

Es que la reforma, que como todo cambio es perfectible, trae una serie de beneficios para todos los peruanos. Es fundamental conocer que la gran novedad de la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano es que hemos dado el primer paso hacia la cobertura universal (que todos tengan pensiones). La pensión mínima es, justamente, ese primer paso. La norma establece que la persona que cuente con 240 aportes, que en adelante no haga ningún retiro y que tenga un fondo que no le alcance para financiar su pensión por sí sola, podrá acceder a una pensión mínima con el apoyo del Estado, que completará el dinero faltante.

Este tema clave, que antes solo beneficiaba a los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), ahora también incorpora a los trabajadores que están en el Sistema Privado de Administración de Pensiones (SPP).

De esa forma, todos los peruanos podrán saber cuántos aportes tienen en sus cuentas (independientemente del saldo que acumulen), cuántos aportes les faltan para llegar a la pensión mínima y si el monto que tienen ahorrado les permitirá obtener una pensión superior a la mínima y ya no requieren el apoyo económico del Estado.

Esto es muy potente porque todos sabrán con facilidad y transparencia cuánto será su pensión al llegar a la edad de jubilación, lo que les dará predictibilidad a los ciudadanos sobre su futuro.

Igualmente, la reforma establece otros derechos para los peruanos, como la afiliación a los 18 años. Se construye, así, un sistema más inclusivo en el que, desde más jóvenes, todos podrán elegir entre el SNP y SPP para hacer sus aportes. Tendrán un año para escoger el sistema de su preferencia y, si no deciden, los que cumplan 18 años irán al SNP y los mayores de esa edad irán al SPP.

Además, la modernización del sistema de pensiones permite la entrada de más competidores para que los trabajadores puedan elegir quién administra su dinero, incorpora los aportes por consumo que ayudarán a aumentar el monto de la pensión que se vaya a recibir, sin tocar su sueldo, entre otros mecanismos y novedades para los peruanos.

El reto de la implementación de la reforma es grande. Debemos generar confianza en los ciudadanos, comunicar fácil y tener reglas claras, que perduren y que no se estén cambiando en cualquier momento, para darle sostenibilidad al sistema.

Para ello, los peruanos debemos ponernos de acuerdo en fortalecer el sistema. Un punto importante es la educación previsional, que debiera ser parte del currículo nacional desde los colegios. Por ejemplo, en sociedades que construyen una cultura previsional no habría debates ni discusiones sobre la intangibilidad de los fondos, en el sentido de que estos sirven única y exclusivamente para generar pensiones para los ciudadanos.

Esto es vital. Repito, tener estabilidad jurídica e instituciones sólidas hará que nuestro país cuente con un sistema de pensiones fuerte, que no solo garantice pensiones para todos, sino que estos ahorros se inviertan en grandes proyectos de infraestructura que ayuden decididamente al desarrollo del país y de todos.

Finalmente, como les expliqué a los jóvenes universitarios en la actividad académica, todos debemos estar presentes en el debate, no podemos estar de espaldas a la política, a lo que ocurre, tenemos que ser parte de ella si queremos hacer un país diferente. Hay que abrazar nuestra realidad y ser responsables de lo que a cada uno nos toca. La ruta es clara, caminemos juntos y hagamos un Perú con más bienestar para todos.