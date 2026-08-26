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El talento no envejece

“La pregunta no es qué haremos con una población que envejece, sino qué oportunidades podemos crear con una población que acumula experiencia”.

    Daniel Diez Canseco Terry
    Por

    Vicepresidente de Emprendimiento de la USIL

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Hasta el 2023, el 35% de los nuevos emprendedores peruanos tenía más de 50 años, según el INEI". Foto: Andina
    "Hasta el 2023, el 35% de los nuevos emprendedores peruanos tenía más de 50 años, según el INEI". Foto: Andina

    El Perú está ingresando en una nueva etapa demográfica que tendrá efectos importantes sobre el mercado laboral, el emprendimiento y el crecimiento económico. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), nuestro país transita por la fase final de su bono demográfico y en las próximas décadas la población mayor de 60 años superará a la menor de 15.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.