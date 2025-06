“… La captura de Erick Luis Moreno Hernández, alias “el Monstruo”; en la ciudad de São Paulo, Brasil; es una de las más esperadas y la que perseguíamos desde mi gestión, razón por la cual el equipo especial que conformamos ha logrado el éxito!!…” fue parte del texto que el exministro del interior Juan José Santiváñez, hoy jefe de la oficina de monitoreo intergubernamental, mandaba por WhatsApp a varios periodistas confirmando la captura de este criminal.

Minutos después, fue desmentido por el Mininter. Y este mensaje no hace más, que confirmar varias cosas: indudablemente el desesperado protagonismo del señor Santiváñez porque recordemos “algún logro” de su gestión, el papel que juega en el gobierno Boluarte y por supuesto el costo que su escaso rigor ha generado frente a una noticia que significaría un golpe a una organización criminal. Ya sabemos que su mantra es “para subir, todo vale” .

Lejos de asumir el error, Santiváñez, ha optado por arremeter contra todo aquel que critique su fake news. No soporta que Karla Ramírez, jefa de la unidad de investigación de Panorama, le recordara otro fake en su haber, como lo fue “la captura del número dos de Sendero Luminoso”.

Esto ha desatado la patanería del exministro en varios de sus tweets. Y no, no estoy aquí como defensora (adelantándome a lo que Santiváñez pueda decir) porque además a Karla, la respalda su trabajo objetivo, minucioso e incómodo en más de una oportunidad para el “ministro del interior en la sombra”, quien ha estado buscando a cómo dé lugar congraciarse con los medios soltando imágenes de las “casi capturas” del monstruo. Según una fuente, hace un mes,Santiváñez intenta que entrevisten al coronel Moreno Panta para que cuente detalles del trabajo de Santiváñez como artífice de ello.

Lo anterior no sorprende , lo que sí es una señal alarmante es saber que hay detrás de esta inteligencia cruzada y el trabajo policial para finalmente capturar a este sujeto. ¿Por qué siempre parecen estar “tan cerca”? ¿Qué o quiénes fallaron?

Y no, no es un problema de traducción, por favor, ya ni vergüenza tiene el general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria. Afirmar eso no solo es una torpeza, es una muestra de lo ineficientes que son con lo mínimo indispensable: traducir un documento. ¿Qué saben hacer entonces?

Queda demostrado una vez más, que el que es eficiente , no avisa, por el contrario cumple directo con el objetivo: capturar a Moreno Hernández.

Y nuestra policía, vive del ruido de los casi.

Casi que olvidamos.