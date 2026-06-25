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La banca y el cambio de marcha en el 2026

“Para el Perú, el reto es crecer sin que aumente el costo de atender a cada cliente y, al mismo tiempo, mejorar la experiencia”.

    Ana Morales
    Por

    es Managing Director & Partner de Boston Consulting Group

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Para el Perú, el reto es crecer sin que aumente el costo de atender a cada cliente y, al mismo tiempo, mejorar la experiencia". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Para el Perú, el reto es crecer sin que aumente el costo de atender a cada cliente y, al mismo tiempo, mejorar la experiencia". Ilustración: Giovanni Tazza

    Durante los últimos años, la prioridad de muchas instituciones financieras estuvo enfocada en lo esencial: mantener la estabilidad, cuidar el riesgo y sostener la rentabilidad en un entorno retador. Ese esfuerzo hoy se traduce en resultados. La industria llegó al 2026 con más solidez y con mayor espacio para tomar decisiones de futuro.

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