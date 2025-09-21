En el contexto actual de crisis alimentaria global, en el que más de 700 millones de personas padecen hambre según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), es indispensable comprender que la seguridad alimentaria no puede analizarse únicamente desde la disponibilidad o el acceso a los alimentos. Un componente esencial, muchas veces ignorado, es la educación alimentaria: la capacidad para tomar decisiones informadas sobre el consumo responsable y el aprovechamiento de los alimentos.

En el Perú, más de 13 millones de peruanos carecen de acceso regular a alimentos suficientes y, en paralelo, cada año se desperdician alrededor de 12,8 millones de toneladas de productos, equivalente a 67 kg por persona. Esta paradoja muestra que el hambre no siempre se origina por falta de producción, sino también por la ausencia de hábitos adecuados en el consumo, conservación y redistribución de los alimentos.

Este aprendizaje debe entenderse como un eje transversal: desde la planificación de compras en el hogar hasta la manera en que los consumidores aprovechan o descartan los alimentos. No se trata solo de ahorrar, sino de construir una cultura que valore cada ración como un recurso vital, capaz de transformar la vida de miles de personas que hoy no tienen qué comer.

Desde el Banco de Alimentos Perú, sabemos que recuperar alimentos que han perdido su valor comercial, pero son aptos para el consumo no es únicamente una acción contra el desperdicio: es también un compromiso educativo. Cada kilo recuperado es un mensaje de concientización de que el valor de un alimento se mide en la diferencia que puede significar en la vida de una persona en vulnerabilidad.

Nuestro compromiso va más allá de la redistribución: contamos con programas de capacitación dirigidos a familias, organizaciones sociales y aliados estratégicos para promover la planificación de compras, la correcta interpretación de fechas de vencimiento y el aprovechamiento integral de los alimentos.

Impulsamos iniciativas como la Alimentatón, campaña que este 2025 tiene la meta de recolectar 700.000 kg de alimentos que se transformarán en 2,8 millones de raciones y llegarán a más de 100 mil personas en situación de inseguridad alimentaria.

Estamos convencidos de que, solo asegurando cambios de hábitos y conciencia colectiva, podremos avanzar hacia un país donde ningún alimento se desperdicie y ninguna persona pase hambre.

El Banco de Alimentos Perú es una organización sin fines de lucro fundada en el 2014 que opera en 23 regiones del país. Ha rescatado más de 58 mil toneladas de alimentos, beneficiando a más de 1,2 millones de personas de 1.500 comunidades.