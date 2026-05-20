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Museos de ciencia: ¿tropezar de nuevo con la misma piedra?

“Mientras el futuro de nuestros museos de ciencia no dependa de un compromiso institucional sólido, seguiremos condenados a ver cómo el conocimiento termina enjaulado”.

    Neydo Hidalgo
    Por

    Coordinador de la Unidad de Popularización de la CTI del Concytec

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Recientemente, la historiadora Alejandra Ruiz León defendió su tesis de doctorado en la prestigiosa universidad Georgia Tech con la disertación “Conocimiento enjaulado: la historia de Tecno-Itintec, el primer museo interactivo de ciencias en Sudamérica”. Ante un público ávido de conocer cómo así fuimos pioneros en este tipo de museos, surgió la pregunta inevitable: ¿por qué el Perú borró con el codo lo que hizo con la mano, cerrándolo definitivamente en 1993? Los museos no se cierran; los museos se promueven.

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