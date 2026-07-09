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Sin ADN financiero, no hay crecimiento empresarial

“El reto no radica solo en trabajar una idea novedosa o desarrollar un producto atractivo, sino en construir una gestión capaz de sostener el crecimiento en el tiempo”.

    Jorge Ochoa Garmendia
    Por

    Docente de la Carrera de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Lima

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "El camino hacia la clase mundial debe estar al alcance de cada pyme peruana que decida madurar su gestión". Ilustración: Víctor Aguilar
    "El camino hacia la clase mundial debe estar al alcance de cada pyme peruana que decida madurar su gestión". Ilustración: Víctor Aguilar

    Hugo, Paco y Luis son tres amigos de toda la vida. Nacieron con el milenio (generación Z) y la tecnología es parte esencial de sus vidas: consumen redes sociales como TikTok y utilizan plataformas de streaming. Estos entrañables amigos han incorporado también la inteligencia artificial a su día a día para aprender, optimizar su desempeño profesional y encontrar soluciones de vanguardia donde antes no había respuestas posibles.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.