Votar, tu poder de elegir

Pocas acciones individuales tienen más impacto colectivo que hacer marcas en una cédula de votación. Un procedimiento que, con la información necesaria, debe ser sencillo, aun cuando tengamos una gran cantidad de opciones.

Como enfrentaremos esa situación en las elecciones generales del próximo 12 de abril, la ONPE se está preparando para promover y facilitar el sufragio de los ciudadanos, y para apoyar la labor de los miembros de mesa, que son quienes cuentan los votos y elaboran las actas donde consignan los resultados de sus mesas.

Instalaremos 126 oficinas descentralizadas con el fin de estar más cerca de la ciudadanía y las organizaciones políticas, y así poder brindarles mayor orientación y capacitación. Daremos la oportunidad de escoger los locales de votación donde preferiríamos sufragar. Seleccionaremos, mediante sorteo público, el doble de miembros de mesa suplentes para disminuir el riesgo de que su ausencia demore la instalación de las mesas.

El día de los comicios se podrá votar entre las 7 a.m. y las 5 p.m. y –para cada mesa– habrá personal de apoyo y dos cabinas de votación, lo que permitirá agilizar el flujo de electores.

Hemos diseñado, también, distintas herramientas y metodologías que sirven para reducir los errores durante el escrutinio y el tiempo que toma este proceso. En Lima y Callao, las actas serán elaboradas digitalmente.

Con respecto del cómputo de votos, lograremos que sea más rápido y seguro, pues hemos incorporado inteligencia artificial en la lectura y el procesamiento de las actas. Ahora, cuando se ingresen los resultados al sistema informático, estos serán digitados por una persona –de manera aleatoria– y contrastados con el dato capturado mediante inteligencia artificial.

Tal como hemos hecho en procesos anteriores, iremos publicando en nuestro portal web las imágenes de las actas electorales y las cantidades correspondientes a los votos de cada mesa. Lo nuevo será que en el 2026 será posible que observadores, organizaciones políticas, medios de prensa, investigadores y fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones realicen descargas masivas de actas. Cualquier ciudadano podrá hacer seguimiento de los resultados en tiempo real, pues actualizaremos las publicaciones conforme avance el cómputo de votos.

Por otro lado, estamos fortaleciendo los mecanismos tecnológicos de monitoreo del material electoral, cuyo traslado se realiza con el resguardo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas seguirán brindando seguridad a los locales de votación. Las cédulas de sufragio serán conservadas bajo estrictas medidas de seguridad para que, por primera vez, estén disponibles en caso de que sea necesario hacer un recuento de votos.

En cuanto a las organizaciones políticas, podrán presenciar –a través de sus personeros– el sufragio, el escrutinio y el cómputo de votos. Y les daremos a conocer el código fuente de las soluciones tecnológicas empleadas y auditadas.

A lo largo de sus 30 años de existencia, la ONPE ha organizado más de 100 procesos electorales, lo que nos permitirá ejecutar con éxito, en el 2026, las elecciones generales y las regionales y municipales. Así, los peruanos podremos renovar 13.240 representantes y autoridades, incluyendo al presidente de la República. Decidiremos qué rumbo tomará el país. Y lo haremos todo con nuestros votos. Porque votar es un poder. Es el poder de elegir.