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Lo que el oro puede aprender de la vicuña

“El Perú tiene una de las minerías más modernas y responsables del mundo y, a la vez, una de las más oscuras. No tiene por qué resignarse a esa dualidad”.

    Martin Fariña von Buchwald
    Por

    Socio Fundador de LXG

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    "La advertencia para el Perú es directa. El oro ilegal peruano termina en mercados internacionales y toca el sistema de pagos en Nueva York". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "La advertencia para el Perú es directa. El oro ilegal peruano termina en mercados internacionales y toca el sistema de pagos en Nueva York". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La crisis de la minería ilegal en el Perú es multidimensional; social, ambiental, política, electoral, jurídica, policial, soberana y hasta eclesial, pues los obispos de la Amazonía que han protestado hoy reciben amenazas.

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