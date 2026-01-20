1926: Choque en la avenida Leguía

Una vez más, la avenida Leguía ha sido teatro de un choque, por el cual han resultado varias personas heridas. Ocurrió la tarde de ayer, cuando venía hacia Lima, procedente de Miraflores, el ómnibus 108, cuando de improviso y violentamente apareció en el crucero que forma la avenida con la calle Teniente Fernández el camión 502, completamente cargado de madera. El ‘chauffeur’ del ómnibus, al darse cuenta de la proximidad del camión y de que el choque era inevitable, viró hacia la derecha para que la colisión tuviera menos intensidad; pero esto no evitó la desgracia.