Ilustración: Victor Aguilar Rúa
Ilustración: Victor Aguilar Rúa
Hace 100 años
Hace 100 años

Escucha la noticia

00:0000:00
1926: Choque en la avenida Leguía
Resumen de la noticia por IA
1926: Choque en la avenida Leguía

1926: Choque en la avenida Leguía

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Una vez más, la avenida Leguía ha sido teatro de un choque, por el cual han resultado varias personas heridas. Ocurrió la tarde de ayer, cuando venía hacia Lima, procedente de Miraflores, el ómnibus 108, cuando de improviso y violentamente apareció en el crucero que forma la avenida con la calle Teniente Fernández el camión 502, completamente cargado de madera. El ‘chauffeur’ del ómnibus, al darse cuenta de la proximidad del camión y de que el choque era inevitable, viró hacia la derecha para que la colisión tuviera menos intensidad; pero esto no evitó la desgracia.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC