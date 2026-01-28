1926: Director para Colegio Nacional de Iquitos

El Consejo Nacional de Enseñanza eligió, recientemente, como director del Colegio Nacional de Iquitos, al doctor Agustín Whilar. Este acertado nombramiento fue, sin embargo, objetado en la Cámara de Senadores por los representantes de Loreto, quienes pidieron, por conducto del ministro del ramo, la reconsideración de la elección realizada. El Consejo de Enseñanza, como era de esperar, acordó en su sesión última ratificar la respuesta dada al Senado por el ministro de Instrucción, adversa al pedido hecho en ese cuerpo, y mantener la elección a favor de Whilar. El asunto ha quedado definitivamente concluido.