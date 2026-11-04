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1926: Francisco Bolognesi en la plaza Casanave

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    Resumen

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    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    El 4 de noviembre de 1816 nació Francisco Bolognesi Cervantes, uno de los grandes héroes del Perú. La imagen es de junio de 1970, cuando en la plaza Casanave del Callao se colocó una estatua de bronce de Bolognesi, a propósito de la conmemoración de ese año de la batalla de Arica.

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