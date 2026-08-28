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250 años sin Hume

“Fuera del campo económico, la principal contribución de Hume quizás sea su análisis de las relaciones de causa y efecto”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    Resumen

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    David Hume es uno de los filósofos más representativos de la Ilustración escocesa.
    David Hume es uno de los filósofos más representativos de la Ilustración escocesa.

    Se han cumplido este año 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y 250 años de la publicación de “La Riqueza de las Naciones”, el libro que justifica tratar a Adam Smith como el padre de la economía. Se han cumplido también, esta semana, 250 años de la muerte de David Hume, su íntimo amigo y uno de los máximos exponentes de la corriente filosófica conocida como empirismo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.