250 años sin Hume

Se han cumplido este año 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y 250 años de la publicación de “La Riqueza de las Naciones”, el libro que justifica tratar a Adam Smith como el padre de la economía. Se han cumplido también, esta semana, 250 años de la muerte de David Hume, su íntimo amigo y uno de los máximos exponentes de la corriente filosófica conocida como empirismo.

Hume, que pronunciaba su apellido como nosotros pronunciamos “whom”, fue, además, un precursor de importantes doctrinas económicas. Una de ellas es la teoría cuantitativa del dinero, más conocida en la actualidad como “monetarismo”. Según esta teoría, el nivel de precios es proporcional a la cantidad de dinero en circulación. Si duplicamos la cantidad de dinero, sin aumentar la producción, los precios se duplican. Pero no todos a la vez: primero unos, luego otros, hasta que finalmente, después de un cierto tiempo, todos han subido de nivel. Entretanto, dice Hume, algunas actividades económicas resultan favorecidas porque el aumento de la cantidad de dinero llega primero a las manos de quienes demandan sus productos. Sus precios suben antes que los del resto y tienen temporalmente una ganancia extraordinaria.

Otra doctrina importante es la del equilibrio de la balanza de pagos. Los intereses mercantilistas de la época se oponían a las importaciones porque supuestamente drenaban el oro y la plata de Gran Bretaña. Hume arguye que un exceso de exportaciones sobre importaciones genera un influjo de oro y plata –“especie”, como llamaba al metal acuñado– que, de acuerdo con la teoría cuantitativa, elevaba los precios internos, haciendo más atractivas las importaciones y menos competitivas las exportaciones. Pasado un tiempo, el equilibrio se reestablecía solo.

Hume escribió en un tiempo en el que la moneda era fundamentalmente moneda metálica. Sus argumentos son igualmente válidos, sin embargo, para el papel moneda al que estamos poco a poco desacostumbrándonos y para la moneda digital que amenaza con reemplazarlo.

Fuera del campo económico, la principal contribución de Hume quizás sea su análisis de las relaciones de causa y efecto. La experiencia nos muestra que ciertas cosas ocurren simultáneamente o una después de la otra, pero es nuestra mente la que llega a la conclusión de que hay esa conexión necesaria que llamamos causalidad. No es un invento ni una ficción, sino el resultado de procesos de razonamiento más complejos que la simple observación. Una reflexión tan poderosa, que otro gigante del pensamiento como Immanuel Kant sintió que lo había despertado de su “sueño dogmático” y se puso a escribir su “Crítica de la Razón Pura”.