¿A quién admiran los “therians”?

“Pero la admiración también cumple otra función silenciosa: construye confianza social. Pero no se trata de una admiración que se confunda con fanatismo por el acto heroico”.

    ¿Por qué los psicólogos dicen que el fenómeno "Therian" no es un trastorno? | Foto: Freepik
    La admiración parece haberse vuelto un sentimiento escaso en el Perú. No porque falten personas valiosas, sino porque vivimos en una época dominada por la sospecha. Tal vez ha llegado el momento de preguntarnos si una democracia puede sostenerse sin la capacidad de admirar a otro.

