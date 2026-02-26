El Comercio
‘Therians’

“El problema es el uso político que se le puede dar a esta moda, pues la libertad de vivir una identidad es algo mucho más serio cuando hablamos de discriminación”.

    Alexander Huerta-Mercado
    Por

    Antropólogo, PUCP

    La palabra ‘therian’ viene del griego ‘therion’, que significa “animal salvaje”, y del término ‘anthropos’, que significa “humano”. Describe a las personas que se sienten poseídas e identificadas con un espíritu animal, lo que las hace asumir ocasionalmente su conducta sin dejar de ser humanos. Realmente, el impacto mediático que ha tenido esta identidad subraya cómo percibimos la realidad guiados por el algoritmo del Internet que nos presenta a los ‘therian’ como un fenómeno numeroso cuando, en realidad, es todo lo contrario.

