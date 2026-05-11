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Anuncio impostergable y decisivo

“El anuncio que el JNE haga este viernes 15 deberá estar muy bien sustentado desde todo ángulo, y a prueba de cuestionamientos”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

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    "El JNE debe mostrar al país su capacidad para enfrentar con decisión, responsabilidad y autoridad una situación como la que vivimos en este proceso electoral". Ilustración: Giovanni Tazza
    "El JNE debe mostrar al país su capacidad para enfrentar con decisión, responsabilidad y autoridad una situación como la que vivimos en este proceso electoral". Ilustración: Giovanni Tazza

    Desde hace algunos días se habla, se escucha y se lee sobre la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se proyecta cómo será un gobierno de ambos y hasta se discute sobre a quién será más fácil vacar.

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