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Apocalipsis por la IA

“La naturaleza del problema [con la inteligencia artificial] es tal que la única forma de prevenir ese riesgo es que este sea regulado”.

    Augusto Townsend Klinge
    Por

    Fundador de Comité y cofundador de Recambio

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Hay quienes han minimizado la alerta de Coxon diciendo que la IA todavía no ha llegado a ese estadío ni lo va a hacer en el corto plazo, o alegando que el susodicho exagera porque quiere la atención". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Hay quienes han minimizado la alerta de Coxon diciendo que la IA todavía no ha llegado a ese estadío ni lo va a hacer en el corto plazo, o alegando que el susodicho exagera porque quiere la atención". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Esta semana nos enteramos de que existe una probabilidad estimable de que la inteligencia artificial (IA) destruya a la humanidad en la siguiente década, según los cálculos de un ingeniero renunciante a una de las grandes empresas impulsoras de esta tecnología que elige despreciar ese riesgo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.