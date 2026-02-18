El Comercio
opinion
columnistas

Opinión

Aramburú nos hizo ver

“La Costa Verde en toda su extensión debería tener el nombre de su fundador [Ernesto Aramburú]”.

    Francisco Miró Quesada Rada
    Por

    Exdirector de El Comercio

    El arquitecto Ernesto Aramburú Menchaca en la Costa Verde. Foto: Archivo Histórico de El Comercio
    El arquitecto Ernesto Aramburú Menchaca en la Costa Verde. Foto: Archivo Histórico de El Comercio

    Ahora la Costa Verde tiene una extensión aproximada de 20 kilómetros. Es una hermosa bahía que se extiende desde el emblemático club Regatas hasta La Punta. A lo largo de los años, en ella se fue construyendo una avenida-autopista que recorre nueve distritos. Con los edificios que surgen como si fuera una cordillera, se ofrece a la costa limeña un sentido de progreso y modernidad. Es allí donde miles de peruanos, limeños y extranjeros van a veranear, sobre todo a la emblemática Agua Dulce, más antigua que la Costa Verde. También van los jóvenes y no tan jóvenes a deslizarse en sus tablas hawaianas. Como se sabe, están los reconocidos clubs Waikiki, Pacífico Sur, Makaha y Terrazas. Además, mirar el crepúsculo de esta hermosa bahía me produce un profundo placer estético y paisajístico.

