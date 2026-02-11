Inicio
Opinión

La Costa Verde

“La entidad llamada a conducir integralmente el territorio carece de las herramientas políticas, administrativas y presupuestales necesarias”.

    "La Costa Verde necesita ser administrada por una entidad autónoma que concentre las competencias, autoridad y recursos necesarios para planificar, implementar y gestionar tan importante espacio". Ilustración: El Comercio
    Estamos cerca de terminar la temporada estival y, como sucede cada año, la Costa Verde de Lima y Callao no ha estado exenta de polémica. Si bien las denuncias son diversas, abarcando temas relacionados con concesiones y proyectos, accesibilidad y accesos, mantenimiento y gestión de residuos, así como delitos perpetrados a los veraneantes, la raíz del problema es la misma: un diseño institucional fragmentado, carente de una autoridad efectiva, autonomía real y recursos suficientes para una gestión integral.

