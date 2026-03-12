El Comercio
opinion
columnistas
aulas para apagar incendios por marilu martens noticia 2

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Aulas para apagar incendios

“La experiencia ha demostrado que la educación remota, cuando no está preparada, puede afectar los aprendizajes, la salud emocional de los estudiantes y las dinámicas familiares”.

    Marilú Martens
    Por

    Directora de CARE Perú y exministra de Educación

    Resumen

    (Fuente: El Peruano)
    En el Perú, cada vez que hay crisis, las aulas terminan siendo el primer lugar donde se sienten sus consecuencias. Ha ocurrido con emergencias sanitarias, conflictos políticos y ahora con una crisis energética. Las escuelas se convierten rápidamente en el espacio donde se trasladan los efectos de decisiones tomadas en otros sectores.

