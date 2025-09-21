En el Semáforo de este sábado 20 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el BCR elevó proyección de crecimiento 2025 de 3,1% a 3,2% por demanda interna e inversión privada. Segundo, precandidatos presidenciales 2026 cambiaron de partido tres veces, reflejando falta de lealtad política. Finalmente, Boluarte afirmó “no mentimos” pero el Caso Rolex demuestra mentiras sistemáticas sobre relojes y cirugías no declarados.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢MEJORA LA EXPECTATIVA DEL CRECIMIENTO

El Banco Central de Reserva del Perú elevó su proyección de crecimiento económico para el 2025 de 3,1% a 3,2%, reflejando un panorama más optimista. Esta revisión se sustenta en el dinamismo de la demanda interna, proyectada en 5,1%, impulsada por la inversión privada que crecería 6,5%. Los factores incluyen el mejor desempeño minero, proyectos de infraestructura como la línea 2 del metro y condiciones macroeconómicas estables con inflación de 1,1% –la más baja de la región–.

🔴CAMBIOS DE CAMISETA

Un informe de El Comercio reveló que los precandidatos presidenciales del 2026 han cambiado de partido en promedio tres veces, lo que refleja falta de lealtad política en el país. Este fenómeno dificulta la prospección de candidaturas viables, al no poder asociar propuestas a trayectorias claras. Además, la volatilidad partidaria amplía el riesgo de campañas centradas en símbolos superficiales y no en programas de gobierno sólidos. Esto podría derivar en una mayor dispersión de votos y una menor gobernabilidad.

🔴SIN RUBORIZARSE

La presidenta Dina Boluarte afirmó sin ruborizarse: “En este gobierno no robamos, pero tampoco mentimos”. Sin embargo, múltiples investigaciones fiscales demuestran lo contrario. El Caso Rolex evidenció mentiras sistemáticas sobre relojes de lujo no declarados. De igual manera, la mandataria mintió sobre sus cirugías estéticas al negar el abandono temporal del cargo. Esta declaración revela una desconexión preocupante con la realidad, puesto que el gobierno ha evidenciado una falta de compromiso con la verdad.