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Buscando la delcyificación de Irán

“Si este desbarajuste se prolonga, la imagen de oasis de estabilidad que proyectan los Estados del Golfo podría quedar destrozada”.

    Max Kessel
    Por

    Politólogo

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    Teherán, la capital de Irán, resiste a los bombardeos.
    Teherán, la capital de Irán, resiste a los bombardeos.

    Por el año 650, el Imperio sasánida de Persia (el Estado iraní de la época) cayó ante las hordas conquistadoras de los árabes musulmanes, quienes rápidamente impusieron su religión. Pero con la misma rapidez, los árabes fueron conquistados por la burocracia persa, cuyas técnicas administrativas se extendieron por todo el califato gracias a la habilidad de sus funcionarios y sátrapas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.