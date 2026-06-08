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Fotografía de archivo de un avión en Irán. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh
Fotografía de archivo de un avión en Irán. Foto: EFE/Abedin Taherkenareh
Por Agencia EFE

Irán suspendió este lunes todos los vuelos del país hasta nuevo aviso tras el intercambio de ataques con Israel.

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