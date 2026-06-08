Irán suspendió este lunes todos los vuelos del país hasta nuevo aviso tras el intercambio de ataques con Israel.

“Se han cancelado todos los vuelos en los aeropuertos de todo el país hasta nuevo aviso”, informó la Compañía de Aeropuertos y Navegación Aérea de Irán en un comunicado recogido por la agencia IRNA.

El organismo pidió a los ciudadanos que no se desplazasen a los aeropuertos hasta el anuncio de la reanudación de los vuelos.

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La Organización de Aviación Civil de Irán anunció anoche el cierre del espacio aéreo en el oeste del país por motivos de “seguridad” tras el inicio de los ataques iraníes contra Israel y hoy la suspensión de los vuelos en el aeropuerto capitalino de Mehrabad, que ahora se ha extendido al resto de la nación.

El anuncio se produce poco después de que el Ejército iraní anunciase el fin de las operaciones militares contra Israel, aunque advirtió que si el Estado judío reanudaba los ataques contra el Líbano llevará a cabo “acciones mucho más severas y contundentes que las realizadas hasta ahora”.

Irán lanzó anoche varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, e Israel respondió con ataques contra varios puntos de la República Islámica, entre ellos Teherán.

El misil balístico Zelzal lanzado durante ejercicios militares denominados Gran Profeta-6, realizados por la Guardia Revolucionaria de Irán. (FOTO AFP/FARS NEWS/MOHAMMAD HASANZADEH / Archivo). / MOHAMMAD HASANZADEH

Como respuesta, Teherán atacó de nuevo Israel a primera hora de esta mañana con -dijo- bombardeos contra las bases de Tel Nos y Nevatim; al mismo tiempo, los hutíes de Yemen lanzaron un misil a territorio israelí, que fue interceptado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el lunes a Irán e Israel a dejar de disparar “inmediatamente”, después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra territorio de Israel, que ha respondido contra objetivos iraníes.

Trump intentó el domingo sin éxito aplacar la intención del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de contraatacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra.