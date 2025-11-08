Chile va hacia la derecha

Este 16 de noviembre serán las elecciones presidenciales en Chile, que podrían marcar la salida de la izquierda del poder, tras cuatro años de gobierno del progresista Gabriel Boric. Aunque la candidata del oficialismo, Jeanette Jara, sigue primera en las encuestas con un promedio de 29%, no conseguiría los números suficientes para ganar en primera vuelta, por lo que el proceso electoral seguramente se prolongará hasta mediados de diciembre, cuando se defina en el balotaje quién será el próximo presidente del vecino del sur.

Como señalan los medios chilenos, las elecciones del próximo domingo parecen más las primarias de la derecha, con tres candidatos de ese espectro político que se pelean voto a voto el segundo lugar.

Hasta hace algunas semanas, parecía cantado que la segunda vuelta sería entre Jara, quien fue ministra de Trabajo del actual gobierno y militante del Partido Comunista, y José Antonio Kast, el líder del Partido Republicano, quien se presenta por tercera vez a una elección presidencial.

Kast ha sido el representante del ala dura de la derecha y su enfoque en la inseguridad y la inmigración irregular habían sido sus banderas. Pero en la carrera apareció Johannes Kaiser, quien se separó de los republicanos en el 2024 para crear su propio grupo, el Partido Nacional Libertario, que poco a poco ha ido robándole votos a Kast con un discurso mucho más extremo que le viene sirviendo muy bien, sobre todo en estas semanas de definiciones.

El tridente se completa con Evelyn Matthei, exlegisladora, exministra y exalcaldesa, quien ha tenido una consistente carrera política en la llamada derecha tradicional chilena. Pero la polarización y la tendencia mundial de ir hacia los extremos la han colocado casi como una candidata de centro. Esto ha motivado que su postulación se haya venido desinflando desde inicios de año, cuando aparecía como la segura rival del oficialismo.

Los promedios de encuestas muestran cómo Kast ha ido bajando, al mismo tiempo que Kaiser ha ido subiendo, por lo que se avizora un final de fotografía para saber qué candidato de derecha peleará el balotaje con Jeanette Jara, que en casi todos los escenarios perdería en segunda vuelta. Así, el que consiga el segundo lugar podría convertirse en el próximo presidente de Chile, siempre y cuando el electorado funcione de acuerdo con lo que prevén las encuestadoras. Pero los votantes suelen salirse del libreto, y el final es abierto.

En medio de este escenario, el presidente Boric se alista a dejar el cargo con un nivel de aprobación que bordea el 30%, una cifra nada despreciable, pero que deja el sinsabor de una gestión que, tras presentarse como la gran promesa de cambio, terminó siendo anodina en un país que aún no se recupera del estallido social del 2019.