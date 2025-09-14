Comprender el mal

La violencia política no tiene espacio en el debate público. Pero eso no significa que no debamos entenderla; comprenderla es de las cosas más necesarias en tiempos donde el tribalismo político gana más adeptos y donde cada vez más personas persiguen con violencia a periodistas, políticos y líderes sociales. Si al activista norteamericano Charlie Kirk lo asesinaron como también lo hicieron con el político colombiano Miguel Uribe, en lugar de empezar las discusiones con mensajes partisanos, esta sería una valiosa oportunidad para que las sociedades democráticas reflexionen sobre qué ha conducido a un país a volver sobre una estela de violencia política.

El escritor norteamericano Truman Capote escribió un magistral libro sobre el brutal asesinato de una familia en Kansas. Algo que siempre me llamó la atención de Capote fue su renuencia a dejarse arrastrar por los juicios públicos, buscando la historia desde los perpetradores, algo que también hiciera Hannah Arendt con un famoso juicio de un funcionario de un campo de concentración nazi. No es que Capote se propusiera justificar los asesinatos. Al contrario, le preocupaba desmenuzar la génesis del horror desde la perspectiva de los asesinos, con quienes desarrolló una familiaridad muy cercana, y cuyas profundas heridas psicológicas terminaban explicando la barbarie.

Si algo nos han enseñado todos los estudios de los años del terrorismo en el Perú es que es tan importante detener la violencia como comprender de dónde y por qué brotó. Si las fuerzas militares, policiales y el Gobierno hubieran estado dotados de herramientas para comprender la génesis de la violencia armada de Sendero Luminoso, con certeza no solo hubieran derrotado con mayor prontitud a Sendero, sino que se habrían evitado miles de muertes de ciudadanos indefensos. Muchos campesinos y sus familias fueron ajusticiados en los años más oscuros de Sendero Luminoso y si lograban escapar de las atrocidades senderistas, se topaban con militares que los ajusticiaban a sangre fría por creerlos terrucos.

El futuro presidente del Oxford Union celebró la muerte de Charlie Kirk. En más de una ocasión hay evidencia fílmica que registra opiniones de este personaje justificando el uso de la violencia para destruir instituciones que consideraba irreformables. ¿Qué puede llevar a un joven a tal delirio de apología a la violencia? Comprender cómo un estudiante ha sido colonizado por la intolerancia es fundamental si queremos rescatar a las instituciones de la barbarie. A las puertas de una elección en Perú, el reto es que no solo debemos denunciar cualquier acto de violencia política, sino comprender qué conduce a estos personajes a dimitir del diálogo como herramienta de convivencia.