Continúa Julio Velarde, un pequeño gran campeón, y especias marinas en peligro

En el Semáforo de este martes 7 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero, buenas noticias para el desarrollo del país: Julio Velarde aceptó mantener su cargo durante el gobierno de Keiko Fujimori. Segundo, el campeón de jiu-jitsu a los apenas 9 años. Finalmente, especies marinas en peligro por el Fenómeno de El Niño.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢CONTINÚA VELARDE

Julio Velarde aceptó continuar por cinco años más como presidente del Banco Central de Reserva (BCR), tras reunirse con la presidenta electa, Keiko Fujimori. Durante el encuentro, Fujimori Higuchi destacó su impecable trayectoria y el papel que ha desempeñado en la estabilidad monetaria y el control de la inflación. Velarde agradeció la confianza y aseguró que asumirá el nuevo período con compromiso. La reunión también incluyó un análisis de las perspectivas económicas y los desafíos que enfrenta el país. Saludamos esta importante decisión para la continuidad en el desarrollo del Perú.

🟢UN PEQUEÑO GRAN CAMPEÓN

Con solo 9 años, Caetano Bacigalupo se convirtió en el número uno del ránking mundial de jiu-jitsu de su categoría tras ganar el Campeonato Brasileiro Crianças 2026, uno de los torneos infantiles más importantes de la disciplina. El deportista peruano superó a competidores de potencias como Brasil y Estados Unidos gracias a su disciplina y entrenamiento constante. Ahora se prepara para nuevos desafíos internacionales con el objetivo de mantenerse en la cima y consolidarse como una de las grandes promesas del deporte peruano.

🔴ESPECIES MARINAS EN PELIGRO

Especialistas alertaron que el pingüino de Humboldt enfrenta un grave riesgo de extinción debido a los efectos del fenómeno de El Niño, que ha elevado la temperatura del mar y reducido la disponibilidad de alimento. Según estimaciones, su población en el litoral peruano disminuyó un 60%, lo que ha alterado sus zonas de reproducción y causado el abandono de crías. Expertos señalaron que la recuperación dependerá de que las condiciones marinas mejoren tras el fin del fenómeno climático.