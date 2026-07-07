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Continúa Julio Velarde, un pequeño gran campeón, y especias marinas en peligro

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este martes 7 de julio.

    Redacción EC
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    El Comercio

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    Julio Velarde aceptó mantenerse al mando del BCR por cinco años más tras pedido de la presidenta electa, Keiko Fujimori.
    Julio Velarde aceptó mantenerse al mando del BCR por cinco años más tras pedido de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

    En el Semáforo de este martes 7 de julio, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero, buenas noticias para el desarrollo del país: Julio Velarde aceptó mantener su cargo durante el gobierno de Keiko Fujimori. Segundo, el campeón de jiu-jitsu a los apenas 9 años. Finalmente, especies marinas en peligro por el Fenómeno de El Niño.

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