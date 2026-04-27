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¿Cuál Fuerza Popular?

“La disciplina fiscal no se construye con promesas de campaña. Se demuestra con decisiones consistentes en el tiempo”.

    Fernando Cáceres Freyre
    Por

    Director Ejecutivo de Síntesis Instituto

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    Keiko Fujimori considera “saludable” la salida de Corvetto y plantea medidas correctivas. (Foto: Andina)
    Keiko Fujimori considera “saludable” la salida de Corvetto y plantea medidas correctivas. (Foto: Andina)

    En estas semanas, buena parte del debate político gira alrededor de Roberto Sánchez. No es casualidad: todo indica que será quien enfrente a Keiko Fujimori en la segunda vuelta, y ambos están empatados en intención de votos (Ipsos). Sin embargo, hay un aspecto que ha pasado casi inadvertido y que merece atención: el papel que ha tenido la bancada fujimorista en el manejo de las finanzas públicas en los últimos años.

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