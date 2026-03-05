El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Cuando la IA aprende de viejas desigualdades

“Las IA tienden a reproducir estereotipos, a menos que las corrijamos u orientemos. Y esa tarea corresponde tanto a hombres como a mujeres, aunque el uso funcional de la IA de parte de las mujeres aún esté en desventaja”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Participación de mujeres en la tecnología. Foto: Wall Street.
    Participación de mujeres en la tecnología. Foto: Wall Street.
    / Jason Alden

    Cada 8 de marzo recordamos que la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo una tarea en progreso. Y en el 2026, la conversación tiene un nuevo protagonista: la inteligencia artificial. Porque, si las mujeres no participan activamente en esta última revolución, los algoritmos podrían terminar aprendiendo de viejas desigualdades.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.