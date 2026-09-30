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Cuidado con la comunicación gubernamental

“Me parece que más de uno en el gobierno aún sigue en modo electoral y ello ya empieza a pasar factura”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
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    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    En la política, la comunicación es esencial. Se dice que en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América de 1960, John F. Kennedy utilizó la televisión para ganar unas elecciones que eran inganables, y que Richard Nixon lo hizo para perder unas elecciones imperdibles.

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