A lo largo de los años, la psicología ha sido muy importante para comprender el comportamiento de la población, ya que estudia cómo pensamos, sentimos y actuamos en distintas situaciones. De hecho, a través de este campo, se pueden analizar procesos como las emociones, la personalidad, la toma de decisiones y las relaciones interpersonales. Esto resulta clave para mejorar la convivencia, resolver conflictos y promover el bienestar emocional. Por ello, en esta ocasión, esta disciplina académica analizó el comportamiento de las personas que prefieren comunicarse mediante mensajes de texto en lugar de llamadas de voz o audios en redes sociales, una conducta que muchos podrían relacionar con el deseo de evitar el contacto directo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS PREFIEREN ESCRIBIR EN LUGAR DE ENVIAR AUDIOS, SEGÚN LA PSICOLOGÍA?

La Asociación Americana de Psicología (APA) explicó que las personas introvertidas pueden mostrar una mayor preferencia por la comunicación escrita en lugar de enviar audios, ya que este medio les brinda más tiempo para organizar sus ideas y responder con mayor control y claridad, así como expresan mejor sus intenciones. Asimismo, según especialistas, las personas independientes también pueden mostrar una mayor preferencia por este tipo de comunicación, debido a que este medio les permite responder a su propio ritmo y elegir cuándo hacerlo, reflejando la importancia que conceden a su autonomía y capacidad de decisión. De esta manera, la escritura permite controlar mejor el tono y el mensaje, reduciendo malentendidos y transmitiendo con mayor precisión las intenciones a la que quiere llegar hacia su receptor.

@franciscosolaok Preferir mensajes antes que audios no siempre es frialdad. A veces es una forma de cuidar tu energía emocional. El audio exige presencia inmediata, tono, interpretación y respuesta afectiva. El mensaje te permite respirar, ordenar la mente y responder desde la paz. No estás evitando al otro. Estás dejando de abandonarte para sostener una comunicación que te sobrepasa. ♬ sonido original - Francisco Sola

¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE LAS TORMENTAS Y EL ESTADO DE ÁNIMO DE LAS PERSONAS?

En una entrevista para la plataforma CuídatePlus, la psicóloga general sanitaria del Instituto Psicológico Cláritas, Josselyn Sevilla Martínez, explicó que no existe evidencia de una relación directa entre las tormentas y la salud mental. Si bien estos fenómenos climáticos no influyen directamente en las emociones, pueden provocar miedo, inquietud o sensación de peligro, activando una respuesta de alerta que mantiene al organismo en tensión y puede generar cansancio una vez finalizado el episodio.

Según la especialista, las tormentas pueden provocar agotamiento físico y emocional después de episodios de temor o estrés, sobre todo cuando se prolongan o generan un temor intenso. No obstante, el impacto varía según la percepción y las experiencias de cada persona. Ante ello, la psicóloga recomienda buscar compañía para disminuir la sensación de amenaza, así como mantenerse activo y realizar actividades agradables mientras dure el fenómeno meteorológico.