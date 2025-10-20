En el Semáforo de este lunes 20 de octubre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, la película peruana que causó sensación en festivales de cine mundiales. Segundo, un preso escapó de un penal que, supuestamente, era de máxima seguridad. Finalmente, el robo en el museo de Louvre que encendió varias alarmas.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢DE OCONGATE A BERLÍN

La intención de “Raíz”, la reciente película de Franco García-Becerra, es emocionar con la tierna historia de un niño amante del fútbol en el Cusco. Estrenada a nivel mundial en la Berlinale 2024, dentro de la sección Generation Kplus, la película peruana ya se llevó al menos 77 nominaciones internacionales en diferentes festivales y al fin estará en cartelera nacional desde el 16 de octubre. Su protagonista: Alberth Merma, joven quechua de Ocongate que nunca antes había actuado y que encarna el corazón de la cinta.

🔴PENAL DE MÁXIMA SEGURIDAD?

Un interno del penal de máxima seguridad de Aucallama, ubicado en la provincia de Huaral, escapó tras escalar la pared de su pabellón. El hecho ocurrió a las 6:30 a.m. de este viernes 17 de octubre. Según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en un comunicado, se trata de Dylan Jiménez Pérez, de nacionalidad venezolana, procesado por el delito de robo agravado. Los agentes de seguridad activaron los protocolos correspondientes en caso de fuga .

🔴ROBO EN EL LOUVRE

Delincuentes asaltaron el domingo el museo del Louvre de París y se dieron a la fuga con joyas “de un valor inestimable”, señalaron diversas fuentes. La famosa pinacoteca, hogar de la Mona Lisa o la Venus de Milo, anunció que no abría este domingo por “motivos excepcionales”, pero no dio más detalles. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, explicó a medios locales que “tres o cuatro” ladrones ingresaron al museo desde el exterior, usando un “brazo articulado” que estaba en un camión para acceder a la “sala Apolo”.