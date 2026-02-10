Cusco FC responde a la polémica arbitral tras su partido ante Universitario y pide criterios equitativos

Cusco FC se pronunció oficialmente tras la controversia generada por el arbitraje en el partido frente a Universitario de Deportes, en un duelo que dejó diversas reacciones sobre todo por el cobro de un penal inexistente.

A través de un comunicado la institución cusqueña señaló que mantiene un trato respetuoso y formal con la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), así como con los jueces y el sistema del VAR, reconociendo la complejidad de su labor dentro del fútbol profesional.

El club remarcó además que históricamente ha utilizado los canales formales de comunicación con el arbitraje, con el objetivo de contribuir a la mejora continua del fútbol peruano, dejando en claro que no busca generar polémicas públicas ni cuestionar fallos técnicos ya convalidados por reglamento.

Sin embargo, fue enfático en señalar que considera indispensable que los criterios arbitrales se apliquen de manera uniforme y equitativa para todos los clubes, en favor de la transparencia y la credibilidad de la competencia.

Finalmente, la institución aseguró que continuará enfocada en su proyecto deportivo y en representar a la ciudad del Cusco con responsabilidad, respeto y altura institucional.